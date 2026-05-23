Un ministro ha commesso un errore, ma si chiede di evitare l’odio verso Israele. Nel dibattito, alcuni commentatori descrivono il paese come fascista, imperialista, feroce, colonialista e genocida, e chiedono di cancellarlo. La discussione si concentra su accuse di natura politica e storica, senza riferimenti a fatti specifici o a eventuali responsabilità concrete. La tensione tra le parti si manifesta attraverso dichiarazioni forti e opinioni polarizzate.

Venghino signori venghino. È venuto il momento Ben Gvir, in cui è sicuro che Israele è fascista, imperialista, feroce, e, come dicevamo, colonialista, genocida, da cancellare. Fra gli ebrei solo quelli che dichiarino il loro odio per Netanyahu andranno in purgatorio se nella diaspora. In Israele non c'è amnistia. Tutta l'opinione scritta e chiaccherata è concorde: per esempio Il Fatto Quotidiano spiega che Ben Gvir bisogna ringraziarlo per aver smascherato il vero Israele, la faccia orrenda della Stella di David. Altri citano molto Mattarella per ripetere "illegale", anche se è invece legale fermare un convoglio di navi che voglia rompere il blocco che chiuda l'accesso e l'uscita da porti o coste nemiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ministro ha sbagliato ma basta odio contro Israele

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