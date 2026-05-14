Il ministro della difesa israeliano ha scritto un messaggio su X in cui critica un calciatore spagnolo. Secondo quanto dichiarato, il giovane atleta avrebbe fomentato odio contro Israele sventolando la bandiera palestinese su un autobus del club di calcio. La pubblicazione del politico israeliano ha attirato attenzione sui social, generando reazioni tra gli utenti e tra gli addetti ai lavori nel mondo dello sport e della politica. Nessuna altra dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento riguardo alla vicenda.

Israel Katz, ministro della Difesa israeliano, ha attaccato duramente Lamine Yamal su X. Secondo quanto affermato dal politico israeliano sul social, il giovane fuoriclasse spagnolo che ha sventolato la bandiera della Palestina sul bus scoperto del Barcellona fomenterebbe odio verso Israele. L’attacco a Yamal. Si legge su X: “Lamine Yamal ha scelto di incitare contro Israele e di fomentare l’odio mentre i nostri soldati combattono contro l’organizzazione terroristica Hamas, un’organizzazione che ha massacrato, violentato, bruciato e assassinato bambini, donne e anziani ebrei il 7 ottobre. Chi sostiene questo tipo di messaggi dovrebbe chiedersi: considera questo umanitario? È morale? Come Ministro della Difesa dello Stato di Israele, non resterò in silenzio di fronte all’incitamento contro Israele e contro il popolo ebraico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il ministro della difesa israeliano attacca Yamal: “Fomenta odio contro Israele”

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