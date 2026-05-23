Il Milan sta cercando di riportare Thiago Silva in Italia offrendo un contratto fino al 2027. Il difensore brasiliano, che ha recentemente concluso la sua esperienza con il Porto, si prepara a un nuovo impegno nel calcio europeo. La trattativa è in corso e il club italiano ha fatto un’offerta per riportarlo in Serie A. Silva, dunque, valuta un possibile ritorno in campionato dopo aver lasciato il club portoghese.

L’avventura di Thiago Silva con il Porto è terminata con il difensore brasiliano che appare pronto a una nuova esperienza nel calcio europeo in vista della prossima stagione. Milan, idea Thiago Silva per la difesa (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1984, il centrale fu protagonista in passato con il Milan guidando la difesa rossonera in occasione della vittoria dello scudetto nel 2011. Il centrale brasiliano, nonostante sia prossimo dal compiere 42 anni, è sembrato ancora in un ottimo stato di forma e sarebbe diventato un obiettivo dei rossoneri per il prossimo campionato. Secondo quanto raccolto da Espn, il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto fino al giugno del 2027 per convincere il giocatore a tornare a Milanello portando esperienza e qualità al reparto arretrato del club meneghino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Milan ci riprova per Thiago Silva: sul piatto un contratto fino al 2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MILAN, Sergio Ramos o Thiago Silva Una scelta MOLTO difficile

Sullo stesso argomento

Goretzka, Thiago Silva e il ribaltone Furlani: tutte le novità sul nuovo mercato del MilanLe prossime settimane saranno decisive per decidere il futuro del Milan, sia a livello societario, sia per quanto riguarda il mercato.

Thiago Silva vince ancora e il Milan ha un Odogu da ‘Chi l’ha visto’. Che errore sul mercatoLa sconfitta contro la Lazio rappresenta lo spartiacque della stagione del Milan: prima il Diavolo sperava nella rimonta scudetto contro l'Inter,...

Milan, prima offerta a Thiago Silva: svolta a sorpresaIl Milan ci riprova per Thiago Silva, il brasiliano potrebbe arrivare nella rosa del club a costo zero in estate ... milanlive.it

DAL BRASILE - Il Milan piomba su Thiago Silva: presentata l'offertaThiago Silva di nuovo al Milan? Possibile. Secondo i Espn i rossoneri avrebbero offerto al brasiliano di concludere la carriera al Milan con un contratto fino al giugno del 2027. Il 41enne è attualmen ... napolimagazine.com