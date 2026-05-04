Thiago Silva ha conquistato un titolo in Portogallo, mentre il Milan si trova in difficoltà e si parla di un Odogu coinvolto in un episodio da ‘Chi l’ha visto’. Si discute anche di un errore nel mercato di gennaio e delle conseguenze che potrebbero aver influenzato le recenti prestazioni della squadra. La situazione si fa sempre più complessa, con alcuni dettagli ancora da chiarire.

La sconfitta contro la Lazio rappresenta lo spartiacque della stagione del Milan: prima il Diavolo sperava nella rimonta scudetto contro l'Inter, forte del derby di ritorno vinto. Dopo il KO allo stadio Olimpico di Roma, i rossoneri hanno perso qualsiasi motivazione, mettendo a rischio la qualificazione in Champions League in poche gare. Nelle ultime sette partite di campionato, i rossoneri hanno perso 4 partite, con due vittorie e un pareggio. 7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti. Numeri preoccupanti per una squadra che non ha avuto sostegno dal mercato invernale ed è un peccato enorme, visto che il Milan era in piena, pienissima corsa per vincere lo Scudetto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Thiago Silva vince ancora e il Milan ha un Odogu da ‘Chi l’ha visto’. Che errore sul mercato

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