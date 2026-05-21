Goretzka Thiago Silva e il ribaltone Furlani | tutte le novità sul nuovo mercato del Milan

Da pianetamilan.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mercato del Milan, si susseguono diverse novità. I contatti con il centrocampista tedesco Goretzka sono frequenti, mentre si parla anche di un possibile ritorno di Thiago Silva. Nel frattempo, si è verificato l'addio di Giorgio Furlani, che lascia il club. Questi cambiamenti si inseriscono in un quadro di trattative in evoluzione, con aggiornamenti costanti sui movimenti di calciatori e dirigenza. La situazione resta in continua evoluzione e viene seguita con attenzione dagli addetti ai lavori.

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Le prossime settimane saranno decisive per decidere il futuro del Milan, sia a livello societario, sia per quanto riguarda il mercato. La strategia di RedBird e Gerry Cardinale sembra orientata a una possibile ristrutturazione: non si valuta solo la posizione di Massimiliano Allegri per il futuro, ma si pensa anche a movimenti societari importanti. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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