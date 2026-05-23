Il Liceo Classico Pietro Giannone sul podio nazionale degli scacchi | straordinario bronzo per la squadra Juniores

Da anteprima24.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra juniores di un liceo classico ha ottenuto il terzo posto nel Trofeo Scacchi Scuola, una competizione nazionale conclusa presso il Centro Congressi Pala Dean Martin di Montesilvano. La fase finale ha coinvolto diverse scuole provenienti da tutta Italia. La squadra ha conquistato il bronzo, rappresentando un risultato di rilievo per la scuola e la città di Benevento. La competizione si è svolta in più giorni e ha visto la partecipazione di numerosi giovani appassionati di scacchi.

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Tempo di lettura: 3 minuti Si è conclusa presso il Centro Congressi Pala Dean Martin di Montesilvano la fase finale del Trofeo Scacchi Scuola, un appuntamento di assoluto prestigio che ha visto il Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento rendersi protagonista di un’impresa di rilievo nazionale. La compagine femminile della categoria Juniores, campione regionale in carica, è salita sul terzo gradino del podio, conquistando una memorabile medaglia di bronzo al termine di una competizione densa di tensioni agonistiche ed elevate complessità strategiche. Il torneo, caratterizzato quest’anno da un livello tecnico particolarmente elevato che ha visto confrontarsi oltre duemilatrecento atleti provenienti da ogni regione d’Italia, ha confermato il valore, la completezza e l’efficacia del Liceo classico nel percorso formativo dei giovani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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