Il Liceo Classico Pietro Giannone sul podio nazionale degli scacchi | straordinario bronzo per la squadra Juniores

Notizia in breve

La squadra juniores di un liceo classico ha ottenuto il terzo posto nel Trofeo Scacchi Scuola, una competizione nazionale conclusa presso il Centro Congressi Pala Dean Martin di Montesilvano. La fase finale ha coinvolto diverse scuole provenienti da tutta Italia. La squadra ha conquistato il bronzo, rappresentando un risultato di rilievo per la scuola e la città di Benevento. La competizione si è svolta in più giorni e ha visto la partecipazione di numerosi giovani appassionati di scacchi.