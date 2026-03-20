Al Liceo Classico Pietro Giannone si conclude il percorso formativo sull’etica della donazione, organizzato per le classi dell’indirizzo Ippocrate. Oggi si è tenuto l’ultimo incontro, durante il quale gli studenti hanno ascoltato gli esperti del Centro Trapianti Regionale. La sessione ha incluso una discussione sul tema “La vita è… il dono più bello che ci sia”.

Si conclude oggi al Liceo Classico Pietro Giannone un percorso formativo destinato alle classi dell’indirizzo Ippocrate. L’iniziativa, dal titolo evocativo “La vita è. il dono più bello che ci sia”, ha visto gli studenti protagonisti di un dialogo profondo con gli esperti del Centro Trapianti Regionale (CTR), nell’ambito di un progetto nato dalla sinergia tra il Liceo e le eccellenze della sanità campana. Sotto la guida attenta della professoressa Cinzia Luciano, referente dell’ampliamento Ippocrate, le studentesse e gli studenti hanno intrapreso un percorso che va ben oltre la semplice acquisizione di nozioni mediche. La collaborazione con... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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