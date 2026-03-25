Notte Nazionale del Liceo Classico il programma del Giannone

Venerdì 27 marzo, presso il Teatro Comunale Vittorio Emanuele, si svolge la Notte Nazionale del Liceo Classico. L’evento prevede una serata con performance e letture organizzata dall’istituto Giannone. La manifestazione coinvolge studenti e insegnanti e si svolge in diverse location della città, con il fine di valorizzare la cultura classica attraverso attività artistiche e culturali.

Il Liceo Classico “Pietro Giannone” presenta la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, evento ormai stabilmente inserito nel calendario culturale nazionale, nato da un’idea del Prof. Rocco Schembra e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e dalla RAI. Venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, il Teatro Comunale “Vittorio Emanuele” si trasformerà nello spazio di un’esperienza collettiva in cui lingue, forme e immaginari dell’antichità entreranno in dialogo diretto con le sensibilità del presente. Studentesse e studenti, guidati dai loro docenti, proporranno al pubblico una programmazione continua di performance... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Notte Nazionale del Liceo Classico, il programma del “Giannone” Articoli correlati Notte Nazionale del Liceo Classico, venerdì al via la XII edizioneIl Liceo Classico “Pietro Giannone” apre alla città la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, evento ormai stabilmente inserito nel... Notte Nazionale del Liceo Classico a Messina: cultura, musica e giovani protagonistiL’appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 16, presso il Palacultura di Messina, con la prima edizione del “Pomeriggio del... La sintesi della XI Notte Nazionale del Liceo Classico al “Valli” di Barcellona P.G. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Notte Nazionale del Temi più discussi: Al Liceo Galilei di Legnano torna la Notte Nazionale del Liceo Classico; Venerdì 27 marzo, dalle 18 alle 24, la Notte nazionale del liceo classico Luigi Nostro di Villa San Giovanni · ilreggino.it; XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico al Giulio Cesare; Dall’antichità al futuro: la Notte Nazionale del Liceo Classico accende il Morgagni. Notte Nazionale del Liceo Classico a Fondi, il Gobetti-de Libero apre le porte alla culturaUna notte fatta di teatro, poesia e pensiero antico che torna a parlare al presente. A Fondi il Liceo I.I.S. Gobetti-de Libero si prepara a vivere la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Class ... radioluna.it Canicattì, torna la Notte Nazionale dei Licei: XII edizione venerdì 27 marzo con il tema Homo SumÈ tutto pronto ai Licei di Canicattì per la XII Edizione della Notte Nazionale del Liceo, l’evento più atteso dell’anno che trasformerà l’istituto in un grande laboratorio di arte, cultura, ... canicattiweb.com Il Liceo “G. Buchner” di #Ischia si prepara alla XII Notte Nazionale del Liceo Classico Il Liceo Statale “G. Buchner” di Ischia aderisce alla dodicesima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, una delle più significative iniziative italiane dedicate alla v - facebook.com facebook