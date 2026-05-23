Il leader di un partito di centro-destra ha annunciato una nuova direzione per la sua formazione politica. Negli ultimi tempi, questa forza politica ha intensificato le dichiarazioni rivolte alla coalizione avversaria, guidata da un'altra formazione di centro-destra. La strategia sembra mirata a rafforzare la propria posizione attraverso confronti pubblici e dichiarazioni mirate, senza ulteriori dettagli sulle intenzioni future.

Non è dato sapere se sia solo una strategia di comunicazione o se ci sia dell'altro. Certo è che nell'ultimo periodo la nuova rotta della flotta guidata da Renzi continua a cercare con insistenza la polarizzazione con Giorgia Meloni. L'unico grande obiettivo del leader Iv sembra quello di mettere il bastone fra le ruote della premier. Solo negli ultimi 15 giorni ha irriso la Meloni per l'incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio ("Credo sia evaporata l'idea che Meloni contasse qualcosa"), l'ha accusata di voler cambiare la legge elettorale solo perché spaventata di perdere, l'ha definita "Lady Garbatella" e ancora ha paragonato il governo alla Famiglia Addams. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il leader Iv e la nuova rotta della sua Flotilla

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