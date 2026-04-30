Nelle ultime ore è stato diffuso un messaggio audio attribuito alla Marina israeliana rivolto alle imbarcazioni della Flotilla che cercano di attraversare il blocco marittimo sulla Striscia di Gaza. Nel messaggio, la Marina invita le navi a cambiare rotta e a tornare indietro, altrimenti afferma che prenderà le misure necessarie. La comunicazione si riferisce ai tentativi di superare il blocco marittimo considerato legale dalle autorità israeliane.

“Questa è la Marina israeliana. I tentativi di rompere il blocco marittimo legale sulla Striscia di Gaza costituiscono una violazione del diritto internazionale”: è un brano dell’avvertimento via radio che la Marina israeliana ha inviato alla Global Sumud Flotilla in navigazione, al largo dell’isola di Creta, con rotta sulla Striscia di Gaza. “Se desiderate fornire aiuti umanitari a Gaza, potete farlo attraverso canali consolidati e riconosciuti – continua la voce via radio – Cambiate rotta e tornate al porto di origine”. Poi la Marina ha invitato di portare gli aiuti al porto di Ashdod (che però è un porto israeliano e non è nella Striscia). Lì “gli aiuti saranno sottoposti a un’ispezione di sicurezza” continua il messaggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cambiate rotta e tornate indietro o l’Idf prenderà le misure necessarie”: il messaggio audio della Marina israeliana alle barche della Flotilla

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