Rotta verso Gaza parte da Bari la nuova missione della Flotilla

Questa mattina, dal porto di Bari, è salpata una nave della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. La missione, chiamata

Una delle imbarcazioni, della nuova missione internazionale umanitaria, è salpata questa mattina dal porto del capoluogo pugliese. L'equipaggio è stato salutato da attivisti e simpatizzanti. Presente anche il sindaco Leccese È partita, questa mattina dal Porto di Bari, una delle navi della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza per la missione 'Springs' 2026'. La partenza dell'imbarcazione è stata salutata da simpatizzanti e attivisti presenti sul lungomare Starita. La nave è stata accompagnata, durante i suoi primi metri a largo delle coste di Bari, da alcune imbarcazioni a vela. La missione internazionale... 🔗 Leggi su Baritoday.it

Nuova Flotilla, le imbarcazioni francesi salpano da Marsiglia tra gli applausi per unirsi alla missione verso GazaUna ventina di imbarcazioni francesi hanno lasciato ieri il porto di Marsiglia per unirsi a una nuova flottiglia internazionale, che dovrebbe riunire...

Flotilla, c’è la data: ecco quando parte la nuova missione per raggiungere GazaLa nuova Flotilla è pronta a partire e ora, dopo mesi di annunci, è stata rivelata anche la data: 29 marzo 2026.

Temi più discussi: A Pane e Pomodoro l'evento per la partenza della Flotilla 2026: 13 ore di musica e solidarietà; SUMUD – IN ROTTA VERSO LA PALESTINA (4 aprile); Riparte la Flotilla: oggi a Civitavecchia, poi entro un mese la rotta verso Gaza; Global Sumud Flottilla diretta verso Gaza, il 7 aprile la nave umanitaria salpa da Bari.

GLOBAL SUMUD FLOTILLA: SALPANO DA BARI LE DUE IMBARCAZIONI DI SPAZI SOCIALI E REALTÀ DI MOVIMENTO. IN ROTTA VERSO LA SICILIA E POI, INSIEME, ALLA VOLTA DI GAZASalperanno oggi da Bari le due imbarcazioni della Global Sumud Flotilla gestite da realtà e spazi sociali. Obiettivo, la Sicilia, dove le imbarcazini italiane verranno raggiunte dalle altre barche, pa ... radiondadurto.org

SUMUD – IN ROTTA VERSO LA PALESTINA (4 aprile)Si rafforza e si amplia Sumud – In rotta verso la Palestina, la grande giornata di mobilitazione, musica e parole in programma il 4 aprile a Pane e Pomodoro. ilikepuglia.it

Artemis II in rotta verso la Terra dopo lo storico sorvolo. L'equipaggio ha ammirato il lato nascosto della Luna, un'eclissi solare totale e i siti di atterraggio delle missioni Apollo. Un passo decisivo verso il ritorno sulla superficie lunare. x.com

Rotta verso casa: Artemis II inizia il viaggio di ritorno dopo il record storico, splashdown nel Pacifico - facebook.com facebook