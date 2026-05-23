Il Giannone di Benevento sul podio nazionale degli scacchi | bronzo alle Iuniores

Notizia in breve

La squadra femminile del Liceo Classico di Benevento ha conquistato il bronzo alle Iuniores ai Campionati nazionali studenteschi di Montesilvano. La competizione ha visto le ragazze salire sul podio dopo aver affrontato diverse squadre da tutto il paese. La prestazione si è svolta in un ambiente di gioco intenso e competitivo, con partite che hanno richiesto strategia e concentrazione. Il risultato finale ha premiato la squadra per la sua determinazione e abilità nel corso della manifestazione.