Il Giannone di Benevento sul podio nazionale degli scacchi | bronzo alle Iuniores
La squadra femminile del Liceo Classico di Benevento ha conquistato il bronzo alle Iuniores ai Campionati nazionali studenteschi di Montesilvano. La competizione ha visto le ragazze salire sul podio dopo aver affrontato diverse squadre da tutto il paese. La prestazione si è svolta in un ambiente di gioco intenso e competitivo, con partite che hanno richiesto strategia e concentrazione. Il risultato finale ha premiato la squadra per la sua determinazione e abilità nel corso della manifestazione.
Si è conclusa presso il Centro Congressi Pala Dean Martin di Montesilvano la fase finale del Trofeo Scacchi Scuola, appuntamento di assoluto prestigio che ha visto il Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento protagonista di un’impresa di rilievo nazionale. La compagine femminile della categoria Iuniores, campione regionale in carica, è salita sul terzo gradino del podio conquistando una memorabile medaglia di bronzo al termine di una competizione intensa e altamente competitiva. Il torneo, caratterizzato quest’anno da un livello tecnico particolarmente elevato e dalla presenza di oltre duemilatrecento atleti provenienti da tutta Italia, ha confermato il valore e l’efficacia del percorso formativo del liceo sannita. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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