La Roma piomba su Lautaro Gasperini prova il colpaccio | pronta l’offerta

La Roma ha avviato trattative per acquistare Lautaro Martinez, concentrandosi sul mercato sudamericano. Nel frattempo, l’allenatore del club rivale sta valutando un tentativo per rinforzare la propria rosa, presentando una proposta ufficiale. Le operazioni di mercato si svolgono in un momento in cui i costi dei giocatori di questa regione sono aumentati rispetto al passato.

Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. Chi sono Di Francesco: «Sorrido perché ho fatto vedere i calci d’inizio della Juventus 2-3 volte e poi prendi gol dopo 12 secondi.» Spalletti: «Vlahovic? La società ha tentato di avere un contratto del genere e farà un nuovo tentativo» Dossena non ci sta: «Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce. È un’accusa molto pesante» Pagelle Lecce Juve: Vlahovic decisivo! Conceicao e Cambiaso top, male Tiago...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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