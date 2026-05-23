Il futuro Nodo ds i tempi si allungano Mancini deve aspettare la Samp

Il rinnovo del direttore sportivo al Cesena è ancora in sospeso, con i tempi che si allungano. La società non ha annunciato ancora chi occuperà il ruolo, né chi guiderà la squadra nella prossima stagione. La scelta del nuovo dirigente e dell’allenatore dipende ancora da decisioni interne, senza comunicazioni ufficiali. La situazione rimane in attesa di sviluppi concreti.

Ci sarà ancora da aspettare per capire quale sarà il nuovo direttore sportivo del Cesena e di conseguenza anche chi siederà sulla panchina del Cavalluccio nella prossima stagione. La linea tracciata dagli States – non è più un segreto – porta al nome di Andrea Mancini per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo mentre quanto all’allenatore l’idea sarebbe quella di dare un’altra chance ad Ashley Cole, che nel frattempo è rientrato in Inghilterra. Un passo alla volta, frenano dagli States: prima il ds e poi l’allenatore. Ma per sbloccare la prima casella sarà necessario aspettare perchè Andrea Mancini, figlio dell’ex ct della Nazionale azzurra Roberto, non potrà accettare nessuna offerta prima di risolvere il contratto che lo lega per un altro anno alla Sampdoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

I tempi del Ponte sullo Stretto si allungano ancora: il decreto deve tornare in Cdm, cosa è successo"Non dò più scadenze mensili, prima voglio vedere la carta e poi partono i lavoratori" aveva detto questa mattina Matteo Salvini sul Ponte sullo...

Il governo rinnova la Carta disabilità 2026: si allungano i tempi per la nuova card europeaNon c'è ancora il decreto attuativo che deve mettere in atto la nuova Carta europea della disabilità, introdotta da una direttiva Ue nel 2024.

RYAN FRIEDKIN A TRIGORIA, VIA ALLE SCELTE: SFUMA MANNA, IL NODO DYBALA LEGATO AL NUOVO DS Ore caldissime in casa Roma, dove si sta delineando il futuro del club in vista della prossima stagione. L’arrivo di Ryan Friedkin segna l'inizio uf x.com

Il futuro. Nodo ds, i tempi si allungano. Mancini deve aspettare la SampCi sarà ancora da aspettare per capire quale sarà il nuovo direttore sportivo del Cesena e di conseguenza anche chi siederà sulla panchina del Cavalluccio nella prossima stagione. La linea tracciata ... sport.quotidiano.net

Gasperini: Il futuro della Roma dipende dalla società. Capitolo Ds: si allontana MannaTorna in pole D'Amico. Elsha è convocato per la sfida col Parma. E il rientro di Dovbyk è sempre più vicino ... msn.com