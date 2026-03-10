I tempi del Ponte sullo Stretto si allungano ancora | il decreto deve tornare in Cdm cosa è successo

I tempi per il progetto del Ponte sullo Stretto si sono nuovamente allungati, poiché il decreto deve tornare in Consiglio dei ministri. Questa mattina Matteo Salvini aveva dichiarato di non voler più fissare scadenze mensili e di preferire prima esaminare i documenti prima di avviare i lavori. La questione rimane al centro dell’attenzione politica e amministrativa.

"Non dò più scadenze mensili, prima voglio vedere la carta e poi partono i lavoratori" aveva detto questa mattina Matteo Salvini sul Ponte sullo Stretto di Messina. E infatti: il decreto Infrastrutture che serve per arrivare a una nuova delibera del Cipess è stato 'bocciato' dalla Ragioneria di Stato, che chiede una modifica. Perciò, dovrà passare nuovamente dal Consiglio dei ministri, allungando i tempi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

