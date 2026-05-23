Il futuro accanto | ecco il nuovo progetto per il benessere degli anziani

Notizia in breve

Il Comune di Sondrio ha inviato ai residenti over 75 una lettera, firmata dal sindaco, per comunicare l’avvio del progetto “Il futuro accanto”. La iniziativa è rivolta agli anziani e mira a promuovere il loro benessere. La comunicazione è stata distribuita in questi giorni e riguarda tutti i cittadini di età pari o superiore ai 75 anni. La lettera fornisce dettagli sul progetto e invita i destinatari a partecipare.