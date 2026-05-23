Il futuro accanto | ecco il nuovo progetto per il benessere degli anziani
Il Comune di Sondrio ha inviato ai residenti over 75 una lettera, firmata dal sindaco, per comunicare l’avvio del progetto “Il futuro accanto”. La iniziativa è rivolta agli anziani e mira a promuovere il loro benessere. La comunicazione è stata distribuita in questi giorni e riguarda tutti i cittadini di età pari o superiore ai 75 anni. La lettera fornisce dettagli sul progetto e invita i destinatari a partecipare.
In questi giorni il Comune di Sondrio sta inviando ai residenti di età uguale o superiore ai 75 anni una lettera, a firma del sindaco Marco Scaramellini, per informarli di un progetto che li coinvolge: "Il futuro accanto". Nato dalla collaborazione tra i 58 Comuni degli ambiti di Sondrio, Tirano. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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