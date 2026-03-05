Progetto per l’ex Frecciarossa senza segreti Il futuro è entertainment e benessere

Un nuovo progetto trasforma l’ex area Frecciarossa in un polo dedicato a intrattenimento e benessere. City4 è il nome dell’insieme che intende combinare quattro aspetti fondamentali: gusto, divertimento, salute e valore. L’obiettivo è creare uno spazio multifunzionale che coinvolga la città e offra servizi diversi, senza entrare in dettagli specifici sui soggetti coinvolti o sui tempi di realizzazione.

City4, ovvero un nuovo polo che punta ad offrire alla città le sue quattro anime: gusto, entertainment, benessere, valore. Così è stato presentato il progetto di riqualificazione dell’ex Frecciarossa (davanti ad un mega tag ‘Future?’), ad opera di MyCredit, società appartenente al Gruppo Orion. "A quel “futuro“ con punto di domanda – ha detto la sindaca Laura Castelletti, riferendosi proprio al tag – possiamo mettere un futuro con punto esclamativo. Sono stati due anni e mezzo di grandi preoccupazioni. A inizio 2023, abbiamo visto questo luogo diventare chiuso, non accessibile, in fase di deterioramento. Oggi siamo ad una svolta". L’obiettivo è di aprire già nella primavera del 2027, con un centro del tutto diverso da quello conosciuto fino a qualche anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

