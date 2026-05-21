A Massa, presso la scuola Staffetti, si è concluso un progetto dedicato al benessere degli studenti. Il percorso ha affrontato come le scuole possano supportare le fragilità emotive degli adolescenti e ha coinvolto esperti che hanno guidato i ragazzi nella scoperta e nella consapevolezza del proprio corpo. Il progetto ha previsto incontri e attività rivolte agli studenti, con l’obiettivo di promuovere un ambiente scolastico più attento alle esigenze emotive e fisiche degli adolescenti.

? Punti chiave Come può la scuola gestire le fragilità emotive degli adolescenti?. Quali esperti hanno guidato i ragazzi verso la consapevolezza del corpo?. Perché il metodo della forza gentile è diventato una necessità didattica?. Come può questo modello di collaborazione estendersi ad altre scuole?.? In Breve Progetto attivo tra febbraio e maggio con esperti Davide Bedocchi, Francesca Lucchi e Nicola Santobianchi.. Referente Francesca Tonelli e presidente Civitas Apuana Giulia Barsotti hanno coordinato le attività.. Percorso inserito nel Piano di Miglioramento scolastico e nel programma Scuola che Promuove Salute.. Obiettivo direzione scolastica di garantire la continuità delle attività nel prossimo anno accademico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa, scuola Staffetti: concluso il progetto per il benessere degli alunni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Concluso il progetto didattico nazionale della Fiv per gli alunni della “Don Milani”NARDO’ - Gli alunni e le alunne delle classi Quarte del plesso di Scuola Primaria "Don Milani" di via Crispi, facente capo all'istituto comprensivo...

A Fiera Didacta la Uil Scuola Rua rilancia il valore della scuola primaria e dell’educazione civica: D’Aprile richiama il ruolo delle maestre e degli alunni [VIDEO]A margine di Fiera Didacta Italia, il segretario generale nazionale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, ha illustrato ai microfoni di Orizzonte...