È stato diffuso un dossier che denuncia presunte infiltrazioni e attività volte a promuovere l'islamizzazione in Italia, attribuite ai Fratelli Musulmani. Nel documento si parla di presunte azioni di organizzazioni islamiche sul territorio e di tentativi di influenzare la società italiana. Non ci sono state conferme ufficiali o verifiche indipendenti di quanto riportato nel dossier. La pubblicazione ha suscitato reazioni e discussioni tra le istituzioni e le forze politiche.

L'islamizzazione dal basso è il piano italiano dei Fratelli Musulmani. Un dossier dell'Antiterrorismo, che Il Tempo ha avuto la possibilità di visionare, indica la strategia che si pone come obiettivo la tarbiyya, educazione islamica, definita elemento essenziale del progetto di islamizzazione dal basso della società occidentale. Un progetto politico-religioso che usa un metodo gradualista. Nessuna violenza o imposizione, ma adattamento al contesto europeo, presenza pubblica, radicamento comunitario, influenza culturale attraverso la wasatiyya, intesa come il linguaggio “moderato” attraverso cui portare avanti un progetto di espansione culturale e religiosa strutturato, progressivo e organizzato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il dossier che svela infiltrazioni e attività per islamizzare l'Italia

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Detroits Biker Crime Network: The FBI Documents Nobody Was Meant to Read

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