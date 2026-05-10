L’ex attaccante della Nazionale italiana ha rilasciato un’intervista in cui ha ricordato il rigore contro il Brasile, affermando di sognarlo ancora oggi. Ha parlato delle difficoltà vissute nel corso della sua carriera con la maglia azzurra e ha commentato criticamente lo stato generale della Nazionale, sottolineando che le sue proposte e il suo dossier non sono stati sufficienti a risolvere tutte le problematiche.

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© Calcionews24.com - Baggio svela: «Il rigore col Brasile me lo sogno ancora oggi. Nazionale? Tante cose che non vanno, il mio dossier non bastava a risolvere tutti i problemi»

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