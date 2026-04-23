Sanità a rischio | il dossier che svela il burnout degli infermieri

A Bologna, il Coordinamento Opi Emilia-Romagna ha presentato un dossier dedicato al burnout tra gli infermieri. Lo studio evidenzia come molte figure professionali nel settore sanitario siano soggette a stress e affaticamento, con dati raccolti tra il personale infermieristico. Il documento analizza varie cause e ripercussioni di questa condizione, fornendo un quadro dettagliato sulla situazione attuale nel sistema sanitario regionale.

? Cosa sapere Il Coordinamento Opi Emilia-Romagna presenta a Bologna il dossier sul burnout degli infermieri.. Il disagio psicofisico dei professionisti minaccia la stabilità del sistema sanitario regionale.. Durante l’esposizione di Exposanità 2026 a Bologna, il Coordinamento degli Ordini degli infermieri dell’Emilia-Romagna ha presentato un dossier che identifica il disagio psicofisico dei professionisti come un pericolo imminente per la stabilità del sistema sanitario regionale e la protezione dei pazienti. L’indagine, sviluppata congiuntamente dalla federazione nazionale Fnopi e dal Comitato unitario delle professioni dell’Emilia-Regna, mette in luce come le criticità strutturali non colpiscano solo il singolo lavoratore, ma minino la sicurezza stessa delle prestazioni erogate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità a rischio: il dossier che svela il burnout degli infermieri Notizie correlate Leggi anche: Sciopero della Sanità privata, si fermano medici e infermieri. Servizi a rischio anche a Roma Concorso infermieri San Pio, Sos Sanità: “Rischio esclusione per i laureandi di maggio, serve un correttivo”Tempo di lettura: 2 minutiIn merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Carceri e sanità: il rischio invisibile che espone gli infermieri; Alcol, in Italia oltre 8 milioni di consumatori a rischio: pochi intercettati dal servizio sanitario; Guerra e sanità, Bassetti: Risonanze magnetiche a rischio per carenza di elio; FVG. Simg: Sanità territoriale disomogenea, rischio disuguaglianze tra cittadini. Sciopero della sanità privata il 17 aprile, a rischio visite ed esami: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero della sanità privata il 17 aprile, a rischio visite ed esami: cosa sapere ... tg24.sky.it Sciopero sanità privata 17 aprile, a rischio le visite: i motivi della protestaInfermieri e medici incrociano le braccia per chiedere parità salariale e nuovi criteri di accreditamento. Ecco i dettagli dello sciopero ... quifinanza.it Il consigliere di minoranza luinese e avvocato Furio Artoni critica l'assenza di impegni concreti nella mozione sulla tassa per i frontalieri, chiedendo l'abolizione totale del prelievo e una riforma strutturale della sanità LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026 - facebook.com facebook Sanità gallurese al collasso, la presidente Alessandra Todde incontra i sindacati x.com