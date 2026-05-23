Le salme delle vittime di una strage avvenuta nelle profondità marine dell’atollo di Vaavu sono state inviate in Italia. La prossima settimana saranno effettuate le autopsie per determinare le cause dell’incidente. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno confermato il rientro dei corpi nel paese d’origine. Non sono stati forniti dettagli sui risultati delle analisi né sulle circostanze dell’accaduto.

La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell’atollo di Vaavu. Le salme di tutti e cinque i sub italiani morti sono all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra - su delega della procura di Roma che indaga per omicidio colposo - conferirà l’incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Nei giorni successivi saranno poi eseguite le perizie sugli altri corpi riportati in aereo dalle Maldive... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il dolore e il giallo di Vaavu: le salme sono tornate in Italia, ora la verità dalle autopsie

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