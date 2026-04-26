Addio agli Istituti tecnici Valditara | Verso il Liceo chimico agrario meccanico e tessile Approvazione già da Settembre se ci saranno i tempi tecnici

Il ministro dell’Istruzione ha annunciato una possibile riforma del sistema scolastico, con l’obiettivo di eliminare la distinzione tra licei, istituti tecnici e professionali. Secondo quanto dichiarato, si prevedono l’introduzione di nuovi percorsi come il liceo chimico, agrario, meccanico e tessile, con una possibile approvazione già a partire da settembre, se i tempi tecnici lo consentiranno. La proposta è stata comunicata durante un evento dedicato al Made in Italy.

Superare la distinzione tra licei, istituti tecnici e professionali. È questa la direzione indicata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto al Premio Maestro del Made in Italy. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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