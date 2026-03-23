sicurezza online certego alla ricerca di tecnici specializzati

CERTEGO, è una società italiana leader nel settore della cybersecurity fondata a Modena nel 2013. Dedicata a proteggere le aziende dalle minacce informatiche in rapida evoluzione. Il team offre soluzioni personalizzate e servizi per garantire la sicurezza digitale dei clienti. Parte del Gruppo VEM sistemi, l’azienda guidata dal ceo Bernardino Grignaffini Gregorio è specializzata in sicurezza IT e contrasto al cybercrime. Attraverso la piattaforma proprietaria in cloud Certego PanOptikon eroga servizi gestiti di sicurezza informatica in grado di identificare le minacce di ultima generazione e di elaborare la migliore risposta in termini di contenimento, rimozione ed analisi dell’attacco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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