Si tratta della tragedia aerea più grande della storia di Air France che ha visto la morte di 228 tra passeggeri (tra cui nove italiani) e membri dell’equipaggio del volo AF447 diretto Rio De Janeiro-Parigi del 1° giugno 2009. Quanto accaduto ormai 17 anni fa a bordo di un Airbus A-330 è tornato alla ribalta negli ultimi giorni dopo la sentenza della Corte d’Appello di Parigi che ha condannato la compagnia di bandiera francese e Airbus a risarcire le famiglie delle vittime alla somma di 225mila euro, la cifra massima. Cosa è accaduto sull’Atlantico. In quella maledetta notte si sono uniti fattori tecnici ed errore umano che hanno dato il via allo schianto di un aereo moderno in mezzo all’oceano dopo quasi quattro ore di volo dal decollo da Rio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il disastro dell’Air France da Rio a Parigi: dai sensori congelati all’errore dei piloti

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Airbus & Air France Found Guilty in 2009 Flight AF447 Crash Case | APT

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