Disastro aereo Rio-Parigi | condannate Air France e Airbus giustizia per le 228 vittime

Diciassette anni dopo il disastro aereo sull’Oceano Atlantico, si è conclusa una lunga battaglia legale riguardante il volo tra Rio de Janeiro e Parigi. In tribunale sono state condannate sia la compagnia aerea che il costruttore aeronautico, che avevano partecipato al procedimento giudiziario. La vicenda riguarda la morte di 228 persone a causa di un incidente che ha coinvolto un Airbus A330. La sentenza rappresenta una svolta in un caso che ha tenuto in sospeso molte famiglie e interessi coinvolti.

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