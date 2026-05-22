Disastro aereo Rio-Parigi | condannate Air France e Airbus giustizia per le 228 vittime
Diciassette anni dopo il disastro aereo sull’Oceano Atlantico, si è conclusa una lunga battaglia legale riguardante il volo tra Rio de Janeiro e Parigi. In tribunale sono state condannate sia la compagnia aerea che il costruttore aeronautico, che avevano partecipato al procedimento giudiziario. La vicenda riguarda la morte di 228 persone a causa di un incidente che ha coinvolto un Airbus A330. La sentenza rappresenta una svolta in un caso che ha tenuto in sospeso molte famiglie e interessi coinvolti.
Diciassette anni dopo quella notte sull’Oceano Atlantico, arriva la svolta giudiziaria sul disastro del volo Air France AF447 Rio-Parigi. La Corte d’Appello di Parigi ha condannato Air France e Airbus per omicidio colposo, ribaltando l’assoluzione pronunciata nel 2023. Una decisione che riapre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Paris Court Finds Airbus And Air France Guilty In 2009 AF447 Crash | NewsX World
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