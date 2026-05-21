Air France e Airbus condannate per i 228 morti del disastro aereo del volo Rio-Parigi del 2009
La Corte d'Appello di Parigi ha condannato due grandi aziende del settore aeronautico per il disastro aereo avvenuto il primo giugno 2009, che ha causato la morte di 228 persone durante un volo tra Rio de Janeiro e Parigi. La decisione riguarda Air France e Airbus, ritenute responsabili dall’autorità giudiziaria per l’incidente che si è verificato in Francia. Si tratta di uno dei peggiori incidenti della storia dell’aviazione francese.
I due colossi industriali sono stati giudicati colpevoli dalla Corte d'Appello di Parigi per il disastro aereo del primo giugno 2009, quando morirono 228 persone in uno dei più gravi incidenti dell'aviazione francese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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