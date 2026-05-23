Il Ddl Liberi di scegliere ok a nuova identità e assistenza per madri e minori in fuga dalle cosche senza bisogno di collaborare con la giustizia Garantito reinserimento scolastico

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il disegno di legge “Liberi di scegliere” sarà discusso alla Camera il 26 maggio. La legge prevede nuove modalità di riconoscimento dell’identità e di assistenza per madri e minori in fuga dalle organizzazioni criminali, senza obbligo di collaborazione con la giustizia. Include anche misure per garantire il reinserimento scolastico. Il testo è stato elaborato dalla Commissione parlamentare Antimafia e ha il supporto di tutti i gruppi politici.

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Il disegno di legge “Liberi di scegliere”, nato dal lavoro della Commissione parlamentare Antimafia e sostenuto trasversalmente da tutti i gruppi, verrà discusso alla Camera martedì 26 maggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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