Il Ddl Liberi di scegliere ok a nuova identità e assistenza per madri e minori in fuga dalle cosche senza bisogno di collaborare con la giustizia Garantito reinserimento scolastico
Il disegno di legge “Liberi di scegliere” sarà discusso alla Camera il 26 maggio. La legge prevede nuove modalità di riconoscimento dell’identità e di assistenza per madri e minori in fuga dalle organizzazioni criminali, senza obbligo di collaborazione con la giustizia. Include anche misure per garantire il reinserimento scolastico. Il testo è stato elaborato dalla Commissione parlamentare Antimafia e ha il supporto di tutti i gruppi politici.
Il disegno di legge “Liberi di scegliere”, nato dal lavoro della Commissione parlamentare Antimafia e sostenuto trasversalmente da tutti i gruppi, verrà discusso alla Camera martedì 26 maggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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