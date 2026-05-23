Il Ddl Liberi di scegliere ok a nuova identità e assistenza per madri e minori in fuga dalle cosche senza bisogno di collaborare con la giustizia Garantito reinserimento scolastico

Notizia in breve

Il disegno di legge “Liberi di scegliere” sarà discusso alla Camera il 26 maggio. La legge prevede nuove modalità di riconoscimento dell’identità e di assistenza per madri e minori in fuga dalle organizzazioni criminali, senza obbligo di collaborazione con la giustizia. Include anche misure per garantire il reinserimento scolastico. Il testo è stato elaborato dalla Commissione parlamentare Antimafia e ha il supporto di tutti i gruppi politici.