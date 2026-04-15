Con i bambini | Cambio rotta percorsi inclusivi nella giustizia minorile A Roma le buone prassi per il reinserimento dei minori autori di reato

Oggi a Roma si è tenuto un convegno presso la Biblioteca Nazionale Centrale, dedicato alle strategie di reinserimento dei minori autori di reato. L'evento ha coinvolto professionisti del settore giudiziario e sociale, che hanno condiviso esperienze e pratiche per promuovere percorsi più inclusivi e mirati alle esigenze dei bambini e dei ragazzi coinvolti nel sistema di giustizia minorile. Sono state illustrate alcune iniziative già in atto e le modalità di collaborazione tra enti pubblici e associazioni.

Roma, 15 aprile 2026 – Si è svolto oggi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma il convegno “Cambio rotta: percorsi inclusivi nella giustizia minorile”, evento che nasce dall'omonimo bando promosso da Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di confronto pubblico sui risultati raggiunti dai 17 progetti selezionati nel 2021, volti a sostenere percorsi di reinserimento sociale per minorenni autori di reato, ma soprattutto ha posto le basi per dare continuità ai processi che sono stati avviati in quasi tutto il Paese.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Con i bambini: “Cambio rotta, percorsi inclusivi nella giustizia minorile”. A Roma le buone prassi per il reinserimento dei minori autori di reato Notizie correlate Giustizia minorile, Policastro: “La sicurezza si costruisce con i percorsi educativi”Tempo di lettura: 2 minuti“La sicurezza si costruisce investendo nei percorsi educativi, capaci di responsabilizzare e reinserire, e non solo... Milano – Diritti dei detenuti: Cgil Varese, «Servono percorsi per il reinserimento personale e sociaLa Cgil Varese apre un fronte sui diritti dei detenuti: un reinserimento sociale possibile? Milano ha ospitato il 13 febbraio 2026 un importante... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Con i Bambini – Cambio rotta: percorsi inclusivi nella giustizia minorile. Roma, 15 aprile; Miopia nei bambini, arriva in Italia il primo collirio per rallentarne la progressione; Marocco. La vita non è sempre facile, ma grazie a voi mantengo la speranza; Animali regalati come sorpresa: l'errore inconsapevole che può fare male sia a loro che ai bambini. Con i bambini: Cambio rotta, percorsi inclusivi nella giustizia minorile. A Roma le buone prassi per il reinserimento dei minori autori di reatoRoma, 15 aprile 2026 – Si è svolto oggi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma il convegno Cambio rotta: percorsi ... iltempo.it Giustizia: Con i bambini, presentati gli orientamenti di policy per i minorenni autori di reato frutto delle esperienze del bando Cambio rottaSi è svolto oggi presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma il convegno Cambio rotta: percorsi inclusivi nella giustizia minorile, evento che nasce dall’omonimo bando promosso da Con i bambini ... agensir.it ATTENZIONE RUNNER! Cambio di scenario… ma non di fatica! Dal prossimo giovedì torniamo alle origini: appuntamento nella zona industriale di Camalò, dove tutto è iniziato Orario invariato Allenamenti sempre tosti (tranquilli, le gambe s - facebook.com facebook In realtà sarebbe un costo piccolissimo (appunto, 1 $/barile) in cambio di un crollo dei prezzi del petrolio di 50-60 $/barile. x.com