Via libera definitivo del Senato al Ddl affidi | garantito il diritto dei minori a vivere nelle proprie famiglie

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sugli affidi, con un voto a maggioranza tramite alzata di mano. La legge assicura ai minori il diritto di vivere nelle proprie famiglie e rappresenta un passo importante per la tutela dei bambini in situazioni di affidamento. Il provvedimento è ora legge e entrerà in vigore a breve.

L’approvazione è avvenuta per alzata di mano. Ora il disegno di legge sulla tutela dei minori in affido è stato approvato in modo definitivo. Tra le opposizioni, i gruppi di Italia viva, Avs, M5s e Pd hanno minacciato l’intenzione di astenersi. Il ddl voluto dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, introduce un registro nazionale delle famiglie affidatarie, degli istituti e comunità di assistenza pubblica e nazionale. Confermato anche l’Osservatorio nazionale. Nel frattempo il centrodestra sembrerebbe intenzionato ad intervenire per un nuovo disegno di legge sull’affido ai minori, presentandolo al Senato tenendo conto del caso sulla cosiddetta “famiglia nel bosco”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Via libera definitivo del Senato al Ddl affidi: garantito il diritto dei minori a vivere nelle proprie famiglie Articoli correlati Leggi anche: Via libera definitivo del Senato al ddl sulla Corte dei Conti. Opposizioni furiose: “Questa norma è essa stessa un danno erariale” Ddl Corte dei Conti: domani in Senato atteso il via libera definitivo alla riformaArriva domani nell'Aula del Senato il cosiddetto ddl Foti, ovvero la riforma della Corte dei conti. Contenuti e approfondimenti su Via libera Temi più discussi: Traguardo climatico per il 2040: via libera definitivo del Consiglio; Target Ue 2040, via libera definitivo del Consiglio; Ddl antisemitismo, via libera dal Senato: il testo proposto; UE, Traguardo climatico 2040: via libera definitivo del Consiglio. Centro sociale La Tozzona . Sì al campo da basket . C’è il via libera definitivoIl permesso di costruire regala alla zona una nuova struttura per la pallacanestro. E chiude un acceso dibattito durato anni, seguito al progetto originario. La tensostruttura inizialmente prevista er ... ilrestodelcarlino.it Ferrovia Termini Tor Vergata, via libera al progetto definitivo: i lavori dureranno 1.440 giorniIl vecchio piano cantieri prevedeva che i lavori sarebbero durati circa 1.100 giorni. Nell’ordinanza della commissaria, però, si parla di 1.440 giorni naturali e consecutivi per i lavori della prima ... romatoday.it Via libera della Fenice a Venezi direttrice musicale Il Consiglio d'indirizzo del Teatro La Fenice si è riunito ieri con il presidente Luigi Brugnaro, e ha approvato la nomina della maestra Beatrice Venezi a direttrice musicale del Teatro. L'impegno di Beatrice V - facebook.com facebook Beatrice Venezi, via libera della Fondazione: da ottobre per 4 anni sarà direttore musicale del Gran Teatro La Fenice x.com