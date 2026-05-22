Un convoglio di circa trecento persone, formato da medici, ingegneri, muratori e attivisti volontari, si trova da una settimana bloccato vicino a un checkpoint nella parte occidentale della Libia. Le persone coinvolte si sono accampate a ridosso del punto di passaggio tra la Libia e un’area vicina, senza poter proseguire il viaggio. La situazione si è stabilizzata con il gruppo fermo sul posto, senza che siano stati segnalati spostamenti o tentativi di attraversamento nelle ultime ore.

Da una settimana un convoglio di trecento persone – personale medico, ingegneri, muratori, attivisti, tutti e tutte volontarie – è accampato a ridosso del checkpoint tra la Libia occidentale e quella orientale, territorio controllato dalle milizie del generale Khalifa Haftar. Portano con sé aiuti e medicinali destinati alla popolazione di Gaza, come quelli fermati nel Mediterraneo dall’esercito di Israele. E con l’interruzione violenta e illegale della missione via mare della Global Sumud Flotilla, la speranza di bucare l’embargo israeliano imposto alla Striscia ora sono riposte su questa missione di terra trainata dalla Global Sumud Maghreb in coordinamento con la Global Sumud internazionale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Bloccato in Libia il convoglio di aiuti per Gaza

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