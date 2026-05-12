Una flottiglia partita dall’Algeria con destinazione Gaza si trova ora in Turchia, dove attende di ripartire verso il Medioriente. Nel frattempo, anche un convoglio di terra si è mosso dalla stessa regione, con l’obiettivo di raggiungere Rafah. Gli attivisti coinvolti cercano di attraversare il confine, già attraversato dalla flottiglia marittima. La situazione resta in attesa di sviluppi, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

La Flotilla per Gaza si trova attualmente in Turchia, dove sta aspettando per ripartire in direzione del Medioriente. L’obiettivo è raggiungere le acque controllate da Israele per “rompere l’assedio” ma probabilmente prima ci sarà una seconda tappa a Cipro per spezzare il lungo viaggio per mare, che la maggior parte delle barche non riuscirebbero a sostenere. Ma mentre le barche sono ferma in Turchia, è partita un’altra “flotilla”, o meglio un convoglio via terra, che si pone lo stesso obiettivo della Flotilla di mare ma, invece di “rompere l’assedio” marittimo vuole “rompere l’assedio” terrestre. “Partita dall’Algeria, questa flottiglia attraverserà la Tunisia, la Libia e l’Egitto, e proverà ad entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah”, si legge nel comunicato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, partito dall’Algeria anche il convoglio di terra: gli attivisti ora vogliono passare per Rafah

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