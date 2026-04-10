Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilianomina Alessio Planeta nuovo presidente

Il Consorzio di tutela vini Doc Sicilia ha nominato un nuovo presidente durante l’ultima assemblea dei soci. Pochi giorni dopo, il consiglio di amministrazione ha scelto Alessio Planeta per ricoprire questa carica. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo la riunione tra i membri del Consorzio. La nomina si inserisce nel percorso di rinnovamento dell’organizzazione che si occupa della tutela e promozione dei vini siciliani.

A pochi giorni dall’Assemblea dei soci il cda del Consorzio di tutela vini doc Sicilia elegge alla guida del Consorzio di tutela vini doc Sicilia Alessio Planeta. La decisione è stata presa oggi, venerdì 10 aprile, durante la prima seduta del nuovo cda. L'assemblea ha inoltre riconfermato per il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Monreale, il Consorzio di Tutela Vini DOC presenta il nuovo direttivo: appuntamento il 20 marzo al Complesso GuglielmoL’evento segna l’inizio ufficiale del mandato della neo-Presidente Costanza Chirivino, che illustrerà le linee programmatiche del nuovo corso alla... Il consorzio tutela vini d’Abruzzo vola a Düsseldorf con una collettiva di 13 aziendeL’Abruzzo torna protagonista alla fiera internazionale ProWeinm tra le esposizioni più importanti del calendario internazionale del vino, in... Temi più discussi: Vendite raddoppiate e nuovi progetti all'orizzonte per la Pera dell'Emilia Romagna IGP: lo conferma Giuliano Donati, Presidente del Consorzio di Tutela; Vitica, il Consorzio di Tutela Vini Caserta al Vinitaly 2026; Al Vinitaly 2026 il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina celebra il Nebbiolo di montagna; Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria al Vinitaly 2026. Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilianomina Alessio Planeta nuovo presidenteL'assemblea ha inoltre riconfermato per il triennio i 12 membri del cda del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia ... cataniatoday.it Il Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino premiato come Consorzio dell’anno al Best 50 SicilyIl Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino ha ricevuto questa mattina il premio Consorzio dell’anno nell’ambito del Best 50 Sicily, il riconoscimento promosso da All Food Sicily che selezi ... pachinonews.it Il Consorzio di Tutela dei Vini Etna DOC si presenta a Vinitaly 2026 con numeri senza precedenti, segnando un passaggio storico nel percorso di crescita della denominazione. Saranno 46 le aziende presenti, per una superficie espositiva superiore ai 430 me - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Vitica, il Consorzio di Tutela Vini Caserta al Vinitaly 2026 x.com