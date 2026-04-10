Vini Doc Sicilia | Alessio Planeta guida il nuovo corso del Consorzio

Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia ha annunciato oggi, venerdì 10 aprile 2026, la nomina del nuovo presidente. La nomina è stata decisa dal Consiglio di Amministrazione dell’ente, che ha scelto Alessio Planeta come nuovo presidente. La scelta riguarda l’intera organizzazione che si occupa della tutela e promozione dei vini della regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso della riunione di oggi.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia ha definito oggi, venerdì 10 aprile 2026, la nuova guida dell’ente attraverso l’elezione di Alessio Planeta alla presidenza. La decisione è giunta durante la prima riunione del nuovo CdA, avvenuta a pochi giorni dall’Assemblea dei soci, che ha anche stabilito la riconferma per i prossimi tre anni dei dodici membri del consiglio, garantendo continuità gestionale al settore vitivinicolo regionale. La compagine amministrativa che guiderà il Consorzio nel prossimo triennio vede Alessio Planeta, attuale amministratore delegato di Planeta, assumere il ruolo di presidente. A lui si affianca Antonio Rallo, che ricopre la carica di presidente usante e mantiene il ruolo di amministratore delegato di Donnafugata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vini Doc Sicilia: Alessio Planeta guida il nuovo corso del Consorzio Consorzio di tutela vini Doc Sicilia, Alessio Planeta eletto nuovo presidente(Adnkronos) – A pochi giorni dall’Assemblea dei soci il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia elegge alla guida del... Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilianomina Alessio Planeta nuovo presidenteA pochi giorni dall’Assemblea dei soci il cda del Consorzio di tutela vini doc Sicilia elegge alla guida del Consorzio di tutela vini doc Sicilia... Si parla di: Vino: Alessio Planeta eletto presidente del Consorzio Doc Sicilia. Consorzio di tutela vini Doc Sicilia, Alessio Planeta eletto nuovo presidente(Adnkronos) - A pochi giorni dall’Assemblea dei soci il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia elegge alla guida del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia Alessio Planeta ... notizie.it Consorzio Vini Doc Sicilia: Alessio Planeta nuovo presidenteMilano, 10 apr. (askanews) – A pochi giorni dall’Assemblea dei soci il Cda ha eletto Alessio Planeta alla guida del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia. La decisione è stata presa oggi durante la pri ... askanews.it