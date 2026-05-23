Il Consiglio Comunale dei Ragazzi nella sua ultima assise celebra la Giornata della Legalità

Arezzo, 23 maggio 2026 – Il Consiglio Comunale dei Ragazz i nella sua ultima assise celebra la “ Giornata della Legalità”. Cuori tricolori per ricordare il tragico anniversario della Strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992. Il 23 maggio in tutta Italia si celebra la “Giornata della Legalità”, una ricorrenza istituita per commemorare le vittime di tutte le mafie e, in particolare, per ricordare il tragico anniversario della Strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992. E in quest’occasione, anche se con qualche giorno in anticipo, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, nella sua ultima seduta per l’anno scolastico 2025-26, ha presentato il suo progetto: una serie di cuori tricolori dove sono stati apposti i pensieri dei ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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