Castiglion Fiorentino il Consiglio dei ragazzi celebra la Giornata della legalità

Domani in Italia si ricorda la Giornata della Legalità, una data istituita per onorare le vittime delle mafie e per commemorare l’attentato di Capaci, avvenuto il 23 maggio 1992. A Castiglion Fiorentino, il Consiglio dei ragazzi ha organizzato eventi e iniziative per partecipare alla ricorrenza. La giornata invita a riflettere sull’importanza del rispetto delle regole e della legalità nelle comunità locali e nazionali. Diverse scuole e associazioni hanno preso parte alle attività programmate.

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