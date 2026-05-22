Castiglion Fiorentino il Consiglio dei ragazzi celebra la Giornata della legalità
Domani in Italia si ricorda la Giornata della Legalità, una data istituita per onorare le vittime delle mafie e per commemorare l’attentato di Capaci, avvenuto il 23 maggio 1992. A Castiglion Fiorentino, il Consiglio dei ragazzi ha organizzato eventi e iniziative per partecipare alla ricorrenza. La giornata invita a riflettere sull’importanza del rispetto delle regole e della legalità nelle comunità locali e nazionali. Diverse scuole e associazioni hanno preso parte alle attività programmate.
Domani in tutta Italia si celebra la “Giornata della Legalità”, una ricorrenza istituita per commemorare le vittime di tutte le mafie e, in particolare, per ricordare il tragico anniversario della strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992. E in quest’occasione, anche se con qualche giorno in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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