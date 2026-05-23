Una rete di vicini di casa e le forze dell'ordine hanno impedito una truffa ai danni di un anziano, in cui il truffatore si spacciava per un militare della Guardia di Finanza. La Polizia di Stato è intervenuta rapidamente, evitando che la truffa si concretizzasse.

FIRENZE – Una provvidenziale rete di vicinato e il tempestivo intervento delle volanti della Polizia di Stato hanno sventato l’ennesimo, odioso tentativo di truffa ai danni di un anziano. L’episodio si è consumato in via del Casone a Firenze, dove u na ragazza di 23 anni è stata bloccata e arrestata grazie all’attenzione dei condomini, che hanno intuito il raggiro prima che venisse portato a compimento. La dinamica ricalca un copione purtroppo collaudato. La vittima, un cittadino italiano di 84 anni, è stata prima agganciata al telefono da un sedicente appartenente alle forze dell’ordine, che con tono autorevole lo ha invitato a raccogliere tutti i monili d’oro presenti nell’abitazione, giustificando la richiesta con un’asserita attività d’indagine in corso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il condominio sventa la truffa all’anziano con la tecnica della falsa militare della Guardia di Finanza

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