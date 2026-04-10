Truffa del falso carabiniere a Mercogliano | anziano sventa il raggiro tre arresti e un denunciato

A Mercogliano, un anziano ha evitato di cadere in una truffa messa in atto da tre persone che si spacciavano per carabinieri. L’uomo ha chiamato immediatamente il 112, consentendo l’intervento delle forze dell’ordine che hanno arrestato i tre coinvolti e denunciato un altro individuo. L’episodio ha portato all’arresto dei sospetti e alla segnalazione di un ulteriore responsabile.

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