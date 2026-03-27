Decreto fiscale ok dal Governo | il Comitato per l’educazione finanziaria si rafforza con la Guardia di Finanza e 1,6 milioni garantiscono la continuità della Carta europea della disabilità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che riguarda questioni fiscali ed economiche, con alcune novità come il rafforzamento del Comitato per l’educazione finanziaria attraverso l’inclusione della Guardia di Finanza. Sono stati inoltre stanziati 1,6 milioni di euro per garantire la continuità della Carta europea della disabilità. La proposta è stata avanzata dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, un decreto-legge contenente disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Il governo rinnova la Carta disabilità 2026: si allungano i tempi per la nuova card europeaNon c'è ancora il decreto attuativo che deve mettere in atto la nuova Carta europea della disabilità, introdotta da una direttiva Ue nel 2024. Amazon, perquisizioni della Guardia di finanza per nuova indagine su evasione fiscaleLa Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nella sede italiana di Amazon nell’ambito di una nuova indagine per una presunta evasione fiscale... Tutti gli aggiornamenti su Decreto fiscale ok dal Governo il... Temi più discussi: Carburanti, cosa prevede il decreto legge: da taglio accise a sostegni ai tir. Le misure; Decreto carburanti 2026: taglio accise, controlli sui prezzi e crediti d’imposta; Sequestro da due milioni di euro della Guardia di Finanza tra Napoli e Caserta; Catania, la Guardia di Finanza al QdS: Organizzazioni criminali sempre più evolute e infiltrate nell’economia legale. Decreto fiscale 2026, stop alla tassa sui pacchi: tutte le nuove misure in arrivoIl decreto fiscale 2026 vicino alla firma: stop alla tassa sui pacchi, iperammortamento esteso e nuove regole su Iva. Nulla per i carburanti ... quifinanza.it Decreto fiscale, via libera del governo: rinviata tassa Ue sui piccoli pacchiIl Cdm ha discusso e dato l'ok alla bozza di decreto fiscale. Al suo interno diverse misure tra cui il rinvio a luglio della tassa sui pacchi di piccole dimensioni spediti da Paesi extra Ue. Cancellat ... msn.com Controlli della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Roma Capitale, in zona Cornelia, tra Baldo degli Ubaldi e Boccea, nel quadrante nord ovest della città. Le attività hanno riguardato sicurezza stradale, verifi x.com Prosegue senza sosta l’azione della Guardia di Finanza a tutela della legalità economica nel territorio varesino - facebook.com facebook