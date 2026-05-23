il Comune potenzia il centralino attivo il nuovo posto operatore con voce guida interattiva
Il Comune ha annunciato che da oggi, sabato 23 maggio, il centralino è stato potenziato. È stato attivato un nuovo posto operatore con un sistema automatico che utilizza una voce guida interattiva. Questa novità permette di gestire le chiamate in modo più efficiente, offrendo risposte automatiche e indirizzando gli utenti alle diverse sezioni del servizio telefonico. Il nuovo sistema si aggiunge al servizio già esistente.
Il Comune informa la cittadinanza che da oggi, sabato 23 maggio, il centralino comunale è stato potenziato con l’attivazione di un nuovo posto operatore dotato di sistema automatico con voce guida interattiva. Il nuovo servizio consentirà ai cittadini di orientarsi più facilmente tra i vari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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