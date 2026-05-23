il Comune potenzia il centralino attivo il nuovo posto operatore con voce guida interattiva

Notizia in breve

Il Comune ha annunciato che da oggi, sabato 23 maggio, il centralino è stato potenziato. È stato attivato un nuovo posto operatore con un sistema automatico che utilizza una voce guida interattiva. Questa novità permette di gestire le chiamate in modo più efficiente, offrendo risposte automatiche e indirizzando gli utenti alle diverse sezioni del servizio telefonico. Il nuovo sistema si aggiunge al servizio già esistente.