Gli scavi tranciano il cavo della fibra ottica ko il centralino della Municipale e alcuni servizi del Comune

Nella giornata di venerdì, durante lavori stradali in via Ca' Pirota a Faenza, un cavo di fibra ottica è stato accidentalmente tranciato, causando l'interruzione del centralino della Municipale e di alcuni servizi del Comune. I tecnici di Lepida sono attualmente impegnati nel ripristino della connessione internet, mentre le attività amministrative sono state temporaneamente influenzate dall'incidente.

I tecnici di Lepida sono al lavoro per ripristinare la connessione a internet dopo che, nella giornata di venerdì, alcuni lavori stradali in via Ca' Pirota a Faenza hanno tranciato un cavo che ha mandato ko alcuni servizi del Comune. In particolare l'incidente ha interrotto i centralini e la connettività internet della Pinacoteca, dell’Archivio e della Centrale operativa della Polizia Locale, mentre la Residenza municipale resta operativa.?Secondo l'ultimo aggiornamento, le operazioni di riparazione richiederanno l'intera giornata di sabato 7 marzo per essere completate. Fino al ritorno alla normale operatività, la cittadinanza è invitata a rivolgersi al Numero Unico di Emergenza 112 per ogni necessità di contatto con la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

