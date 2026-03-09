Parcheggi per persone con disabilità | Insegno legalità da 18 anni ma a Forlì mi arrendo all' inciviltà

Un residente di Forlì denuncia che da tre anni combatte contro l'inciviltà di chi occupa i parcheggi riservati alle persone con disabilità senza rispettare le regole. L'uomo, che insegna legalità da 18 anni, si lamenta della mancanza di risposta e della generale indifferenza di chi calpesta i divieti, mostrando un comportamento che definisce ignorante e sprezzante del rispetto altrui.

"È da tre anni che combattiamo inutilmente questa vandea, contro chi indifferente alle regole le calpesta con ignavia e sprezzo del rispetto altrui. È da tre anni che segnalo alle Autorità (con mail) e anche attraverso le colonne di questo giornale, il comportamento incivile di taluni individui, che noncuranti dei bisogni di chi convive con la disabilità, se ne frega altamente. Sono diciotto anni che vado nelle scuole di ogni ordine e grado - persino all'estero -, per piantare il seme della legalità, e poi mi ritrovo nella mia città, Forlì, a subire l'indifferenza di chi si comporta in modo incivile. In via Michelangelo Buonarroti... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

