Al Festival di Cannes, si è discusso della presenza femminile nel settore cinematografico, evidenziando le difficoltà ancora oggi incontrate dalle registe donne. Durante l’evento, sono stati presentati film diretti da donne e sono stati affrontati temi legati alla disparità di genere. La discussione ha coinvolto attori, registi e produttori, senza però portare a decisioni concrete o cambiamenti immediati. La questione di come il #MeToo sia stato utilizzato nel marketing del cinema è stata sollevata, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

C annes (Francia), 23 mag. (askanews) – La strada per le registe donne nel mondo del cinema è ancora in salita: a dirlo, a margine del Festival di Cannes, che sta per concludersi, è l’attrice americana Gillian Anderson, nota per essere il volto di Dana Scully nella serie televisiva X-Files, della sessuologa Jean Milburn in Sex Education e per interpretare l’ex Primo Ministro Britannico Margaret Thatcher nella quarta stagione della serie Netflix The Crown. Gillian Anderson, da X Files alla Thatcher. guarda le foto Leggi anche › Gillian Anderson a Cannes 2026: lezioni di ricci trasformisti › Anna Cazenave Cambet, regista di “Love me tender”: «Il mio film contro la misoginia del sistema giudiziario francese» «Credo che quella delle donne che cercano pari opportunità nel settore sia ancora una battaglia in salita, e voglio dire, immagino che. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cinema ha usato il #MeToo solo per fare marketing?

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