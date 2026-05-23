Il caso Picierno Sempre più vicina all’addio Silenzio e imbarazzo Pd

Il Partito Democratico si trova di fronte a un crescente imbarazzo dopo le recenti tensioni interne. Le dichiarazioni ufficiali sono poche e il silenzio prevale, mentre si susseguono voci di una possibile uscita di una figura politica di rilievo. La situazione si aggrava dopo un episodio che ha attirato l’attenzione dei media, contribuendo a creare una certa tensione all’interno del partito. La vicenda si aggiunge a una serie di segnali di instabilità nel quadro politico interno.

Roma, 23 maggio 2026 – Il giorno dopo il sasso lanciato nello stagno da QN, la calma delle acque è solo apparente. I diretti interessati scelgono tutti il silenzio, ma per ragioni e con modalità diverse. Da una parte il Pd, che ostenta ufficialmente disinteresse per l’indiscrezione che il dado è quasi tratto, per Pina Picierno, e la vicepresidente del Parlamento europeo è ormai a un passo dall’addio. A parte i commenti nelle chat e off the record, dal Nazareno non filtra nulla. Se non un forte imbarazzo. Dall’altra parte, poi, c’è il silenzio della stessa Picierno. Silenzio però eloquentissimo, perché nei fatti corrobora la ricostruzione del nostro giornale, ma soprattutto conferma che il disagio dell’esponente della minoranza riformista è ormai arrivato a un punto di non ritorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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