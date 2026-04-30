Rave blocchi stradali migranti | sulla sicurezza siamo vittime di un'enorme allucinazione collettiva

Negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi episodi di rave illegali, blocchi stradali e l’arrivo di migranti. In risposta, il governo ha adottato il Decreto Rave e, più recentemente, il Dl Sicurezza. Queste misure sono state accompagnate da dichiarazioni e interventi che sottolineano l’uso di un linguaggio populista e di politiche più dure. La discussione pubblica si concentra spesso su questi temi, mentre si osserva una crescente preoccupazione per le conseguenze sulla tenuta delle garanzie democratiche.