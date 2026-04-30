Rave blocchi stradali migranti | sulla sicurezza siamo vittime di un'enorme allucinazione collettiva
Negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi episodi di rave illegali, blocchi stradali e l’arrivo di migranti. In risposta, il governo ha adottato il Decreto Rave e, più recentemente, il Dl Sicurezza. Queste misure sono state accompagnate da dichiarazioni e interventi che sottolineano l’uso di un linguaggio populista e di politiche più dure. La discussione pubblica si concentra spesso su questi temi, mentre si osserva una crescente preoccupazione per le conseguenze sulla tenuta delle garanzie democratiche.
Dal Decreto Rave al l'ultimo Dl Sicurezza, l'uso del populismo penale da parte della destra al governo è solo il sintomo di un problema più grave: l'erosione dei processi e delle tutele democratiche a causa del ricatto della sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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