Cedere diritti in cambio di sicurezza | siamo vittime di un'enorme allucinazione collettiva

Negli ultimi anni, le leggi e i decreti adottati dal governo hanno puntato spesso a rafforzare misure di sicurezza, tra cui il Decreto Rave e l’ultimo Decreto Sicurezza. Questi provvedimenti sono stati accompagnati da un linguaggio populista che si focalizza sulla percezione della minaccia, portando a un aumento delle restrizioni e a un indebolimento delle garanzie costituzionali. La questione riguarda soprattutto come si siano modificati i processi democratici in risposta a questa strategia.

Dal Decreto Rave al l'ultimo Dl Sicurezza, l'uso del populismo penale da parte della destra al governo è solo il sintomo di un problema più grave: l'erosione dei processi e delle tutele democratiche a causa del ricatto della sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Britney Spears: 200 milioni di dollari per cedere i diritti del suo intero catalogo musicale.La pop star americana Britney Spears ha ceduto i diritti del suo intero catalogo musicale alla società Primary Wave per una cifra stimata intorno ai... Leggi anche: Aston Martin tratta per cedere i diritti sul marchio al team di Formula 1 per 50 milioni Panoramica sull’argomento Si parla di: NBA, Riley: Cedere Adebayo? Solo in cambio di Wemby e otto scelte al Draft; Donne, esplosione digitale: Diritti, media e contenuti, gestiamo la nostra visibilità. Libertà in cambio di sicurezza: fino a che punto cedere? Il Grande Fratello è già fra noiQuanta libertà siamo disposti a cedere in cambio di sicurezza? Tarda serata, un uomo cammina lungo un marciapiede con il suo cane al guinzaglio. Ad un certo punto si avvicina un tipo, impugna un ... blitzquotidiano.it