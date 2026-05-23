Il caso del laboratorio analisi di Polistena e gli assurdi giri delle provette ematiche

Notizia in breve

Il laboratorio analisi di Polistena è al centro di un'indagine sulla gestione degli esami provenienti dal punto prelievi di Taurianova. Un comitato spontaneo ha segnalato irregolarità nel trattamento delle provette ematiche e nel processo di analisi. La vicenda ha sollevato dubbi sulla corretta procedura e sulla sicurezza dei campioni. Le autorità stanno verificando le modalità di gestione e le eventuali omissioni nel rispetto delle norme.