Il caso del laboratorio analisi di Polistena e gli assurdi giri delle provette ematiche
Il laboratorio analisi di Polistena è al centro di un'indagine sulla gestione degli esami provenienti dal punto prelievi di Taurianova. Un comitato spontaneo ha segnalato irregolarità nel trattamento delle provette ematiche e nel processo di analisi. La vicenda ha sollevato dubbi sulla corretta procedura e sulla sicurezza dei campioni. Le autorità stanno verificando le modalità di gestione e le eventuali omissioni nel rispetto delle norme.
Sembra uscita da una (tragi)commedia dell'assurdo la vicenda che riguarda il laboratorio analisi di Polistena denunciata dal comitato spontaneo a tutela della salute per la gestione degli esami provenienti dal punto prelievi di Taurianova e il modo in cui sono processati. Una situazione che per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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