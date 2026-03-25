King Conan | gli allenamenti assurdi di Arnold Schwarzenegger 78 anni per il ritorno del personaggio

A 78 anni, l’attore e ex culturista ha ripreso gli allenamenti in palestra, continuando a dedicarsi alla preparazione fisica. Nonostante l’età, ha riproposto esercizi intensi e specifici per il ritorno di un personaggio cinematografico. Le sessioni di allenamento sono state documentate e pubblicate sui social media, mostrando un impegno costante e una routine che coinvolge esercizi di forza e resistenza.

Arnold Schwarzenegger non ha mai smesso di sorprendere. A 78 anni, quando la maggior parte delle persone si gode il meritato riposo, l’icona austriaca del bodybuilding e del cinema d’azione è tornata in palestra con una determinazione che ricorda i suoi giorni d’oro. Il motivo? King Conan, il tanto atteso sequel che promette di riportare sullo schermo il leggendario barbaro creato da Robert E. Howard, questa volta nella sua versione più matura e viscerale. Secondo quanto riportato dal New York Post, che cita fonti del National Enquirer, Schwarzenegger si sta sottoponendo a un regime di allenamento intensivo per prepararsi al ruolo. Non si tratta di una semplice rimessa in forma: l’attore starebbe lavorando più duramente che mai per incarnare quello che le fonti descrivono come un leggendario barbaro-diventato-re. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - King Conan: gli allenamenti assurdi di Arnold Schwarzenegger (78 anni) per il ritorno del personaggio Articoli correlati Arnold Schwarzenegger, per King Conan si sta sottoponendo ad allenamenti estremi a 78 anniArnold Schwarzenegger è pronto a rientrare in scena come Conan, riaprendo una pagina che sembrava ormai chiusa nella storia del cinema d'azione. Arnold Schwarzenegger sarà ancora Conan il Barbaro a 78 anniL'età sembra non passare mai per la muscolosa icona che si prepara a fare ritorno in uno dei ruoli più iconici nel preannunciato King Conan. Aggiornamenti e notizie su King Conan Temi più discussi: Arnold Schwarzenegger, per King Conan si sta sottoponendo ad allenamenti estremi a 78 anni; King Conan, a 78 anni Arnold Schwarzenegger si sta allenando al limite delle sue possibilità; Schwarzenegger: l’intenso allenamento in vista di King Conan; A 78 anni, Arnold Schwarzenegger inizia l'allenamento per il ritorno di Conan il Barbaro. Arnold Schwarzenegger, per King Conan si sta sottoponendo ad allenamenti estremi a 78 anniArnold Schwarzenegger è pronto a rientrare in scena come Conan, riaprendo una pagina che sembrava ormai chiusa nella storia del cinema d'azione. movieplayer.it Schwarzenegger: l’intenso allenamento in vista di King ConanSecondo quanto riportato dal New York Post, Schwarzenegger ha ripreso ad allenarsi con grande intensità in vista di King Conan ... lascimmiapensa.com Secondo uno scoop del National Enquirer, il sequel #KingConan sta prendendo vita sul serio, ma dipende dalla capacità di #ArnoldSchwarzenegger di essere un #Conan anziano ma credibile sul piano fisico. A 78 anni, si starebbe allenando parecchio, a dis x.com Secondo uno scoop del National Enquirer, il sequel #KingConan sta prendendo vita sul serio, ma dipende dalla capacità di #ArnoldSchwarzenegger di essere un #Conan anziano ma credibile sul piano fisico. A 78 anni, si starebbe allenando parecchio, a dis - facebook.com facebook