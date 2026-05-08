Laboratorio analisi di Polistena e campioni ematici trasferiti a Reggio la denuncia del comitato

Un comitato spontaneo ha presentato una denuncia contro l'Asp di Reggio Calabria, riferendo di un laboratorio di analisi a Polistena e di campioni ematici che sarebbero stati trasferiti a Reggio. La denuncia è stata annunciata pubblicamente e riguarda presunti problemi legati alle procedure di gestione dei campioni e alle attività svolte presso il laboratorio. La questione è ora oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nuova denuncia del comitato spontaneo a tutela della salute denuncia contro l'Asp di Reggio Calabria. Il comitato lancia l'allarme su quella che appare come una decisione di “smantellare, pezzo dopo pezzo, il laboratorio analisi dell'ospedale di Polistena”.Si segnala un fatto “inspiegabile e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Madre e figlia morte a Campobasso, Centro antiveleni Pavia: “Positivi a ricina tutti i campioni ematici”(Adnkronos) – "Positività alla ricina in tutti i campioni ematici esaminati" di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte a dicembre a... Polistena: Conia denuncia il fallimento della sanitàIl consigliere metropolitano Michele Conia ha annunciato la sua partecipazione alla mobilitazione civile prevista per il prossimo sabato a Polistena,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Asp di Reggio: chi ha deciso di smantellare il laboratorio analisi di Polistena?; Piersanti Mattarella? Fu assassinato dalle Brigate rosse!!!. Apoteosi Valditara…; Gioia Tauro. Conti del Comune, tutte le balle della Capasanta. Il Comitato dice no alla riduzione dell’operatività del Laboratorio di Analisi del P.O. di PolistenaContinua la battaglia del Comitato spontaneo a tutela della salute dei cittadini del comprensorio pianigiano e, stavolta, ad essere attenzionato è il ... inquietonotizie.it Analisi di laboratorio, esenti Iva quando eseguite da una struttura sanitaria per un'altraLe analisi di laboratorio godono dell'esenzione Iva se vengono espletate da una struttura accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale, nell'interesse di pazienti di altra struttura accreditata ... it.blastingnews.com Al San Salvatore tecnologia avanzata e percorsi intelligenti per ridurre errori e tempi di risposta, operativo da febbraio il nuovo Laboratorio Analisi ad Alta Automazione - facebook.com facebook