I mercati finanziari reagiscono alle aspettative e alla percezione di perdita di controllo, come accade in fisica quantistica. La finanza si basa su modelli che considerano probabilità e incertezza, rendendo difficile prevedere con precisione gli andamenti. Le variazioni di prezzo sono influenzate da aspettative e percezioni, più che da dati certi. La teoria quantistica applicata ai mercati evidenzia come il valore di un asset possa cambiare anche senza nuove informazioni concrete.

L’incertezza non è un incidente di percorso. È un patrimonio. Invisibile, instabile, perfino scomodo, ma indispensabile per capire il mondo contemporaneo. «Tutto ciò che conta davvero, dai mercati finanziari alla geopolitica, fino alle grandi rivoluzioni scientifiche – osserva Gabriella Greison, fisica quantistica - nasce da una fluttuazione, da un equilibrio che si rompe, da qualcosa che sfugge al controllo». Le virate della storia e del pensiero nate dalla discontinuità sono il filo rosso del monologo “Il capitale dell’incertezza” scritto da Greison per il Festival dell’Economia di Trento. Il racconto si snoda sul legame tra fisica quantistica e finanza e parte da una provocazione: per anni l’economia ha cercato di imitare la fisica classica e ha immaginato un universo lineare, prevedibile, ordinato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il capitale dell’incertezza. Ecco perché la finanza è quantistica

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